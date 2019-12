Epo, jaloezie en misbruik: het onwaarschijnlijke dopingverhaal dat Frankrijk al een tijdje bezighoudt XC

12 december 2019

09u06

Bron: Le Parisien, L'Équipe 2 Meer sport Frankrijk is al een poos in de ban van een opmerkelijk dopingverhaal in de atletiekwereld. De Française Ophélie Claude-Boxberger (31) testte in september positief op het gebruik van epo. Een traditionele dopingzaak, zo werd gedacht. Wel: houd u vast voor een verhaal met een totaal onverwachte wending.

Steepleloopster Ophélie Claude-Boxberger leverde in aanloop naar het WK in Doha een positieve dopingtest af. “Ik ben onschuldig”, klonk het. Enkele weken daarvoor bevestigde ze haar relatie met de Franse dokter Jean-Michel Serra, die tewerkgesteld is bij de Franse federatie (FFA). Die laatste kreeg voordien een waarschuwing, nadat hij z’n beklag maakte omdat Boxberger te vaak werd gecontroleerd. Hun relatie werd op dat moment nog ontkend.

Vervolgens kreeg het dopingverhaal een verrassend hoofdstuk. Boxbergers begeleider Alain Flaccus, tevens ook de stiefvader van de atlete, bekende eind november aan de politie dat hij Boxberger tijdens een massage een epo-injectie in de onderrug had toegediend. En dat op het moment dat de Française was ingedommeld na een zware training.

Jaloezie

Boxberger voelde naar eigen zeggen wel een pijnscheut. “Ik verweet Alain dat hij me bezeerd had. Maar hij zei dat hij me per ongeluk gekrabd had”, vertelde de gewezen Franse kampioene op de 3.000m steeple aan Le Parisien. “Ik vermoedde niet dat hij een spuit had gebruikt.”

Volgens Boxberger handelde haar stiefvader uit jaloezie. Hij kon het niet verkroppen dat ze een relatie had met dokter Jean-Michel Serra. En die zou bij een positieve dopingtest als eerste verdacht worden. “Toen Alain over mijn romance met Jean-Michel hoorde, reageerde hij naar verluidt woedend. Hij bekende tijdens z’n ondervragingen dat hij gevoelens voor mij heeft. Met zijn daad wilde hij Jean-Michel treffen, maar hij schaadt nu ook mijn leven, mijn imago en mijn carrière.”

Seksueel misbruik

Het verhaal - ’t lijkt wel een soap – is nog niet ten einde. Boxberger had haar stiefvader in 2007 aangeklaagd wegens seksueel misbruik tussen 2003 en 2006. Flaccus was op dat moment haar jeugdtrainer. Later werd die aanklacht ingetrokken. Waarom? “Omwille van zijn relatie met mijn moeder. Ze kende de feiten en zou dan als medeplichtige beschouwd kunnen worden”, aldus Boxberger.

“Nu: ik heb nooit begrepen waarom mijn moeder bij hem bleef. Vooral omdat ze wist wat hij me allemaal heeft aangedaan. Ik ben daarvoor nog steeds in behandeling bij een psychiater. Ik heb hem twaalf jaar lang gemeden, maar mijn moeder wilde dat ik Flaccus opnieuw in mijn leven toeliet. En dat deed ik ook.”

De dopingjagers twijfelen over de geloofwaardigheid van het krankzinnige verhaal. Die injectie moet ze toch gemerkt hebben? En misschien offert Flaccus zich wel op, zodat zij kan ontsnappen aan een dopingschorsing van vier jaar. De stiefvader riskeert dan weer een gevangenisstraf van zeven jaar. Serra wordt momenteel niets ten laste gelegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.