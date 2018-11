Epische Haka van Nieuw-Zeelanders overstemd door Engelse fans die blijven zingen ODBS

10 november 2018

22u55 0

Rugbyminnend Engeland zette zich deze namiddag schrap voor een Test-duel tegen de ongenaakbaar geachte nummer één van de wereld, Nieuw-Zeeland. Voor het eerst in vier jaar dat ze de Kiwi’s in de ogen keken. Maar in heroïsche omstandigheden in het Londense Twickenham Stadium -het regende pijpenstelen- stond het na 25 minuten 15-0 voor de Engelsen. Via een try van Sam Underhill vijf minuten voor tijd dacht Engeland dat de zege binnen was, alleen werd die score afgekeurd wegens buitenspel en ging de zege zo toch weer naar de All Blacks: 15-16. Ook voor de partij was er kippenvel, toen Nieuw-Zeeland uitpakte met hun traditionele Haka. Onder aanvoering van scrum-half TJ Perenara namen alle 23 Kiwi’s deel, terwijl de Engelse fans als antwoord ‘Swing Low Sweet Chariot’ zongen.