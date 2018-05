Entourage van Nafi Thiam niet enthousiast over affiche waarop olympisch kampioene prijkt in aanloop naar prestigieuze meeting VH

24 mei 2018

21u17 1

Grote blikvanger dit weekend op de Hypomeeting in Götzis, één van de meest prestigieuze rendez-vous in de meerkamp, is Nafi Thiam. De 24-jarige olympische en wereldkampioene zevenkamp blinkt helemaal alleen op de affiche van de editie van 2018, terwijl ze aan het speerwerpen is. Vorig jaar smeet Thiam 59m32 in Götzis, een Belgisch en meetingrecord. "Mooie affiche", glimlachte haar coach Roger Lespagnard. "Alleen kan ik daar als trainer niet helemaal tevreden mee zijn. Ze houdt haar elleboog niet hoog genoeg. Ik zei het haar daarnet: ‘Als je dat technisch beter had gedaan, dan was je drie meter verder uitgekomen.’ ‘Commences pas à m’emmerder’, zei ze. ‘Begin niet met me te ambeteren, hé.'” Waarop Lespagnard maar wijselijk zweeg.