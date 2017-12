Enkele jaren geleden nog een 'nobody' uit Kameroen, nu raast "onervaren reus" van 120kg als een wervelwind door de MMA-wereld Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/photonews . Meer Sport Eén minuut en 42 seconden: langer had MMA-sensatie Francis Ngannou (31) afgelopen weekend niet nodig om de Nederlander Alistair Overeem (37) KO te meppen in Detroit. De 'Uppercut From Hell' waarmee 'The Predator' zijn rivaal vloerde, ging de wereld rond. En alles wijst erop dat Ngannou nog niet aan zijn plafond zit.

Ngannou is een vechter die tegenstanders angst inboezemt. Om meerdere redenen. 'The Predator' is een brok graniet. Hij doet de teller van zijn weegschaal net niet over de 120 kilogram gaan, won al elf van zijn twaalf kampen en vooral: hij heeft twee voorhamers van vuisten. Dat mocht Overeem afgelopen weekend ondervinden, al deelde Ngannou de beslissende uppercut toen nog maar uit met zijn linker.

De rechter van Ngannou is zijn voornaamste wapen. Vorige week onderstreepte de 31-jarige vechtmachine dat nog eens door een wereldrecord te vestigen. Hij deelde de hardste slag ooit uit en stootte zo kickbokser Tyrone Spong van de troon. Angstaanjagend, zo klinkt hier en daar zelfs op social media.

I currently hold the world records of punching power 💪 #thepredator Een foto die is geplaatst door Francis Ngannou (@francisngannou) op 24 nov 2017 om 22:22 CET

Van de zandgroeve naar de octagon

Ngannou raast als een wervelwind door de MMA-zwaargewichtklasse. Straf, gezien het feit dat hij pas op zijn 22ste bokstraining is beginnen te volgen. Ngannou groeide op in een Kameroens dorpje genaamd Batié, waar hij in armoede opgroeide. Op zijn twaalfde begon hij te werken in een plaatselijke zandgroeve en overleven was al een flinke klus op zich. Ngannou werd benaderd door gangsterbendes, maar hij had een droom: professioneel bokser worden.

Die droom verwezenlijken bleek knap lastig. Een jaar na zijn eerste bokstraining werd Ngannou ziek en daardoor stond hij ruim een jaar aan de kant. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, deed hij verschillende jobs. Maar zijn boksdroom liet hij nooit los en op zijn 26ste emigreerde 'The Predator' naar Frankrijk.

In Parijs zag de krachtpatser echter flink wat zwarte sneeuw. Hij had geen geld, geen dak boven zijn hoofd en geen vrienden. Tot in 2013 alles plots veranderde. Ngannou mocht gratis trainen in de 'MMA Factory' van ene Fernand Lopez Owonyebe en vanaf dan ging het snel. De Kameroener leerde de Mixed Martial Arts kennen, maar moest zich aanvankelijk toch vooral tevreden stellen met regionale evenementen. Op zijn UFC-debuut moest hij wachten tot december 2015.

@francisngannou then vs now Een foto die is geplaatst door Fight Central MMA (@fightcentral_mma) op 01 dec 2017 om 19:52 CET

Indrukwekkende zegereeks

In het Amerikaanse Orlando (Florida) nam Ngannou het op tegen de Braziliaan Luis Henrique. Al in de tweede ronde deed Ngannou het licht uit bij zijn opponent en dat bleek het begin te zijn van een indrukwekkende zegereeks. 'The Predator' won vier van zijn volgende vijf duels op (T)KO. Tegen Overeem boekte de reus uit Kameroen zijn elfde overwinning in twaalf kampen en binnenkort mag hij om de zwaargewichttitel strijden tegen regerend kampioen Stipe Miocic. De Kroaat maakt zijn borst maar beter nat.

Respect voor hoe de relatief onervaren reus @francis_ngannou een sterke en ervaren vechter als @Alistairovereem uitschakelde..., maar zo'n klap incasseren kan toch niet goed zijn voor een mens? https://t.co/COoM8n4NVs Frank Bruin(@ bruinf) link

