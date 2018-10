Enige kandidaat-voorzitter boksbond "heeft banden met georganiseerde misdaad": IOC dreigt opnieuw met olympische ban Redactie

04 oktober 2018

09u16

Bron: Belga 0 Meer Sport Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft er vandaag opnieuw mee gedreigd om boksen uit het olympische programma te schrappen. Het IOC is namelijk nog steeds niet te spreken over de manier waarop de Internationale boksfederatie AIBA geleid wordt.

"Het IOC herhaalt zijn duidelijke positie dat als de bestuursproblemen niet op een voor het IOC bevredigende manier aangepakt worden tijdens het volgende AIBA-congres, het voortbestaan van boksen in het olympische programma en zelfs de erkenning van de AIBA onder druk staan", klinkt het in een mededeling.

Het IOC is vooral bezorgd over de nakende voorzittersverkiezingen. De niet onbesproken Oezbeekse zakenman Gafur Rakhimov, die sinds januari interim-voorzitter is, is in november de enige kandidaat bij de verkiezingen. Het IOC ziet Rakhimov liever niet aan het hoofd van de boksbond. De zakenman zou, volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën, banden hebben met de georganiseerde misdaad. Ook zou zijn naam geregeld opduiken in onderzoeken naar heroïnesmokkel.

Eerder dit jaar, in februari, toonde het IOC zich al bezorgd over het bestuur van de AIBA. Ook toen klonk het al dat boksen kon verdwijnen uit het olympische programma. Boksen behoort tot de oudste olympische sporten en staat sinds de Spelen van 1904 in het Amerikaanse St. Louis op de agenda.

Meer over IOC

sport

sportevenement

boksen

sportdiscipline

AIBA

sportorganisatie