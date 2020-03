Engelsman White houdt Kim Huybrechts uit finale Players Championship darts YP

15 maart 2020

19u50

Kim Huybrechts is de beste Belg geworden op het Players Championship 8 dartstoernooi (75.000 pond). In het Engelse Barnsley moest hij in de halve finales met 7-4 het onderspit delven voor de Engelsman Ian White, die het toernooi later ook zou winnen.

Huybrechts (PDC-38) versloeg achtereenvolgens de Engelsman Adrian Gray (PDC-83) met 6-5, de Ier Brendan Dolan (PDC-32) met 6-2 en de Nederlander Jan Dekker (PDC-57) met 6-1. In de vierde ronde raasde de 34-jarige Antwerpenaar met 6-0 voorbij de regerende wereldkampioen Peter Wright (PDC-2). Huybrechts lukte uitworpen van 74, 82, 110, 127, 60 en 16. In de kwartfinales versloeg hij de Engelsman Michael Smith (PDC-5) met 6-4. In de halve finales tegen de Engelsman Ian White (PDC-11) kon Huybrechts een 4-3 voorsprong nemen, maar in de volgende vier spelletjes was het beste eraf en moest hij uiteindelijk een 7-4 nederlaag ondergaan.

Zowel Mike De Decker (PDC-98) als Dimitri Van den Bergh (PDC-28) wonnen hun openingswedstrijd maar struikelden in de tweede ronde. Zo verloor De Decker met 6-5 van de Nederlander Jan Dekker en moest Van den Bergh met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Ier Ciaran Teehan (143). Brian Raman moest in de eerste ronde afhaken na 6-3 verlies tegen de Engelsman Joe Murman (Eng-72).

De overwinning was voor White die in de finale zijn landgenoot James Wade met 8-3 versloeg.

Uitslagen:

. Eerste ronde.

Mike De Decker (Bel/98) - Jeffrey De Zwaan (Ned/21) 6-1

Dimitri Van den Bergh (Bel/28) - Nathan Derry (Eng/95) 6-4

Joe Murman (Eng/72) - Brian Raman (Bel) 6-3

Kim Huybrechts (Bel/38) - Adrian Gray (Eng/83) 6-5

. Tweede ronde.

Jan Dekker (Ned/57) - Mike De Decker (Bel/98) 6-5

Ciaran Teehan (Ier/143) - Dimitri Van den Bergh (Bel/28) 6-5

Kim Huybrechts (Bel/38) - Brendan Dolan (Ier/32) 6-2

. Derde ronde.

Kim Huybrechts (Bel/38) - Jan Dekker (Ned/57) 6-1

. Achtste finale.

Kim Huybrechts (Bel/38) - Peter Wright (Sch/1) 6-0

. Kwartfinale.

Kim Huybrechts (Bel/38) - Michael Smith (Eng/5) 6-4

. Halve finale.

Ian White (Eng/11) - Kim Huybrechts (Bel/38) 7-4

. Finale.

Ian White (Eng/11) - James Wade (Eng/9) 8-3