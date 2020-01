Engelsman Stuart Bingham wint Masters snooker ABD

20 januari 2020

07u34

Stuart Bingham (WS-14) heeft zondag in het Alexandra Palace van Londen het Masters snooker gewonnen. In de finale versloeg de 43-jarige Engelsman zijn landgenoot Ali Carter (WS-17) met 10-8. Bingham liet breaks van 75, 66, 50, 64, 85, 58, 88 en 109 optekenen, Carter deed het met 126, 56, 93, 95, 133 en 77 net iets minder goed.

In de eerste sessie had Bingham een 5-3 voorsprong opgebouwd, maar in de avondsessie nam Carter meteen over. "The Captain" won vier frames op rij, voor 5-7. Pas na de pauze van die avondsessie haalde Bingham zijn beste snooker boven. "Ball-run" scoorde aan de lopende band en maakte er met breaks van 64, 85, 58 en 88 9-7 van. Met een break van 77 spartelde Carter nog even tegen, waarna Bingham het met een 109 century afmaakte.

Het is de tweede Triple Crown voor Bingham. In 2015 kroonde hij zich tot wereldkampioen. Met naast dat WK ook nog het Australian Open 2011, het Shanghai Masters 2014, het Welsh Open 2017, het English Open 2018 en het Gibraltar Open 2019 op zijn naam, zit hij aan zes rankingtitels.

Bingham strijkt voor de zege 250.000 pond (293.000 euro) op, voor Carter was er nog 100.000 pond (117.000 euro). Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Masters is geen rankingevent.

Uitslag finale:

Stuart Bingham (Eng/14) - Ali Carter (Eng/17) 10-8

8-126(126), 122(75)-5, 78-56, 23-73(56), 0-94(93), 81(66)-69, 86(50)-5, 67-45, 4-87, 22-75, 37-95(95), 0-134(133), 71(64)-8, 85(85)-0, 63(58)-26, 88(88)-0, 3-77(77), 109(109)-1