Engelse tabloid beschuldigt Tyson Fury van fraude bij antidopingcontrole YP

15 maart 2020

15u36

Bron: Belga/Daily Mail 0 Boksen De Britse krant The Daily Mail heeft naar buiten gebracht dat bokser Tyson Fury fraude zou hebben gepleegd bij een antidopingcontrole in 2015. WBC-voorzitter Mauricio Sulaiman reageerde al op de beschuldigingen met het statement dat de Brit zijn WBC-titel, die hij vorige maand afnam van de Amerikaan Deontay Wilder, gewoon mag houden.

The Daily Mail bracht het verhaal van Martin Carefoot naar voren, een landbouwer die Fury en zijn neef Hughie als alibi aangaven bij een positieve dopingplas op nandrolon in 2015. De twee boksers, die in eerste instantie een schorsing van twee jaar aan hun broek kregen van het Brits antidopingagentschap, waren gaan eten bij Carefoot en gaven aan dat in zijn vleesgerecht de verboden steroïden hadden gezeten. Carefoot bekende aan de krant dat de boksers hem 25.000 pond (ongeveer 28.000 euro) hadden beloofd voor zijn getuigenis, maar die som had hij nooit ontvangen.

WBC-voorzitter Mauricio Sulaiman reageerde al dat de beschuldigingen geen impact hebben op de titel die hij vorige maand veroverde. Fury moet zich dus in geen geval zorgen maken die titel te verliezen. “Persoonlijk hecht ik meer geloof aan de woorden van Fury dan aan die van iemand die al loog in officiële documenten om een geldsom te ontvangen", aldus Sulaiman. "Er zou een proces tegen die man moeten worden opgestart, over de reden waarom hij vijf jaar gewacht heeft om zijn verhaal te vertellen."