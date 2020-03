Engelse rugbyspeler riskeert tot vier jaar schorsing na “onschuldig grapje” MDRW

09 maart 2020

12u04 Meer sport Rugby staat bij het grote publiek bekend als een échte mannensport. Maar dat nam Joe Marler tijdens het Zeslandentoernooi net iets te letterlijk.

In de wedstrijd tegen Wales kon de Engelsman bij een opstootje zijn handen niet thuishouden. Marler kneep in de edele delen van kapitein Alun Wyn Jones. De scheidsrechter greep niet in, maar na de wedstrijd uitte de Welshman zijn ongenoegen. “Als ik had gereageerd, dan zou de scheidsrechter waarschijnlijk een rode kaart getrokken hebben. Ik stond compleet machteloos. Hopelijk bekijkt de federatie dit”, aldus het lijdend voorwerp.

🍆 @JoeMarler getting a bit frisky with @AlunWynJones 🍆😳#ENGvWAL #SausageParty pic.twitter.com/HG0YpOaFCO Stephen James(@ StephenJamesGBR) link

De beelden werden meteen vlijtig gedeeld op sociale media. Een “onschuldig grapje”, klinkt het daar. Maar de rugbyfederatie vindt het minder grappig. Ze nemen het incident onder de loep en buigen zich binnenkort over een gepaste straf. En die is misschien niet mals. De grijpgrage Engelsman riskeert een schorsing van twaalf weken tot vier jaar. Toch lijkt hij daar niet echt van onder de indruk. Op Twitter reageerde hij op de controverse. Marler vindt het ‘klinklare onzin’. Engeland won de wedstrijd uiteindelijk wel met 33-30, maar dat was slechts een voetnoot.

Bollocks. Complete bollocks. Joe Marler(@ JoeMarler) link