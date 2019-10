Engeland is eerste halvefinalist op WK rugby Redactie

19 oktober 2019

12u45

Bron: Belga 0 WK rugby Engeland heeft zich op het WK rugby in Japan als eerste geplaatst voor de halve finales. In Oita waren 'The Corgies' duidelijk te sterk voor Australië. Het werd 40-16. Jonathan May had met twee tries een groot aandeel in de Engelse zege. Met de Wallabies verdwijnen de vicewereldkampioenen van 2015 uit het toernooi.

In de halve finales neemt Engeland, de wereldkampioen van 2003, het op 26 oktober in Yokohama op tegen titelverdediger Nieuw-Zeeland of Ierland. Die twee landen treffen elkaar later vandaag/zaterdag in Chofu nabij Tokio. Morgen worden de twee andere kwartfinales gespeeld, Wales/Frankrijk en Japan/Zuid-Afrika. De finale staat op 2 november in Yokohama op het programma.