En dat is drie! Axelle Klinckaert verovert brons in grondoefening LPB

05 augustus 2018

18u18

Bron: Belga 21 Meer Sport Axelle Klinckaert heeft België een derde medaille bezorgd op het EK turnen in Glasgow. Onze landgenote behaalde een score van 13.400 in de finale van de grondoefening, goed voor een bronzen plak.

Het goud ging naar de Française Melanie De Jesus (13.766), het zilver was voor de Roemeense Denise Golgota (13.600).

De medaille van Klinckaert is de vierde Belgische medaille op de European Championships in Glasgow. Vrijdag behaalde baanwielrenster Jolien D'hoore brons in de scratch. Eerder vandaag veroverde turnster Nina Derwael goud (brug met ongelijke leggers) en zilver (balk).