En dat in z’n keuken: Engelsman pakt uit met straffe 9-darter Redactie

19 april 2020

12u22

Bron: AP 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Meer sport Na de uitschakeling van de Schot Peter Wright, de regerende wereldkampioen, heeft op dag twee de nummer drie van de wereld, Gerwyn Price, ook zijn koffers moeten pakken op het PDC Home Tour dartstoernooi.

Price, een ex-rugbyspeler, won wel zijn eerste wedstrijd met 5-2 van de Oostenrijker Rowby John Rodriguez (PDC-70), maar moest in zijn tweede partij tegen de Engelsman Luke Woodhouse (PDC-57) een zware 5-0-nederlaag ondergaan. Met een gemiddelde van 113 per drie darts een een 9-darter, de eerste ooit in de PDC Home Tour, was de 31-jarige Engelsman meer dan een maatje te sterk.

Woodhouse, die in zijn eerste wedstrijd zijn landgenoot Ted Evetts (PDC-66) met 5-2 het nakijken gaf, zette in zijn derde wedstrijd ook nog Rodriguez met 5-2 opzij, waarmee hij eerste werd in de groep en geplaatst is voor de eindfase. Price won zijn derde partij met 5-3 van Evetts en eindigde tweede in de poule.

Tijdens de PDC Home Tour wordt er gespeeld van in de huiskamer (of in het geval van Woodhouse: de keuken), waar een camera staat opgesteld. Na 32 nachten waarin telkens vier spelers strijden voor de overwinning, zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de eindfase.