Emotionele bondscoach reageert op tragische dood van Ruijven: “Iedereen die haar een dag meemaakte, zag ‘positivisme’ op haar voorhoofd staan” NVE

13 juli 2020

10u28

Bron: NOS 2 Meer Sport Afgelopen vrijdag nam de sportwereld afscheid van Lara van Ruijven, de Nederlandse shorttrackster en tevens eerste Nederlandse wereldkampioene in haar discipline. Een auto-immuunziekte. Ze werd 27 jaar. Een zichtbaar aangedane Nederlandse bondscoach Jeroen Otter heeft bij NOS gereageerd op het drama.

Van Ruijven werd eind juni tijdens het trainingskamp van de shorttrackploeg in de Franse Pyreneeën ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. Een auto-immuunstoornis luidde de diagnose. Daar kwamen eind vorige week ernstige complicaties bij. Twee operaties brachten geen vooruitgang. Van Ruijven had inwendige bloedingen, onder meer in de hersenen, en werd in een kunstmatige coma gehouden. Afgelopen vrijdag overleed de Nederlandse.

Een bijzonder emotionele bondscoach van de Nederlandse shorttrack(st)ers Jeroen Otter heeft bij NOS nu gereageerd op het drama. “Je moet het je zo voorstellen: het wordt bewolkt, meer bewolkt en uiteindelijk is het gitzwart geworden. Er is geen lichtstraal meer doorheen gekomen. Een nachtmerrie”, aldus Otter. “Ze zag ons en vrolijkte helemaal op. Niemand spreekt hier Engels, niemand spreekt hier Nederlands, zei ze. Haar Frans was niet dusdanig dat ze makkelijk kon communiceren. Ik had een zakje drop voor haar meegenomen. Neem er nou gewoon maar één, zei ik. Ze had de hele dag niet gegeten.”

Otter ging geregeld op bezoek bij van Ruijven. “Ik heb nog een filmpje opgenomen voor de atleten die niet mee gingen, om te tonen dat het helemaal niet zo erg leek. Zaterdagnacht kreeg ik een bericht van haar, dat ik pas zondagochtend om 6 uur zag: ‘Slaap je al, slaap je al?’ Ze was op zoek naar contact want ze lag daar in haar eentje. Die zondag is ze diep in de nacht geopereerd en niet meer wakker geworden.”

Hoe moet je dat slechte nieuws telkens aan je ploeg vertellen na zo’n bezoek? “Je moet je voorstellen: er ligt een 27-jarige vrouw in de kracht van haar leven. Met zoveel ambities, die zo hard moest werken om op dat niveau te komen. Het ging allemaal niet van een leien dakje en daar hebben we heel hard aan gewerkt. Ze had geen tatoeage, maar iedereen die die meid een dag meemaakte, zag bij wijze van spreken ‘positivisme’ op haar voorhoofd staan. En zij ligt daar dan...”

“Ik ben ook vader, je moet je voorstellen dat daar je dochter ligt en dat moet ik dan ook nog aan de atleten vertellen. We werken 300 dagen per jaar zo nauw samen. Dat moet je dan verwoorden. Dat is vreselijk.”

Bekijk zijn volledige reactie hieronder.

‘Ze had geen tatoeage, maar iedereen die Lara een dag meemaakte zag bij wijze van spreken ‘positivisme’ op haar voorhoofd staan. En zij ligt daar dan in het ziekenhuis, wetende hoe zij in zo’n shorttrackploeg ligt. Dat is vreselijk.’



Meer → https://t.co/RbbmfQWEJ1 pic.twitter.com/jCD1SpTKGz NOS Sport(@ NOSsport) link

Lees ook: Wereldkampioene, maar vooral een bescheiden, sociaal en krachtig mens: portret van de plots overleden ‘Laar’ van Ruijven (+)