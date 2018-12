Emmanuel Vanluchene uitgeschakeld in reeksen van 100 meter vrije slag op WK kortebaan LPB

15 december 2018

08u30

Bron: Belga 0

Emmanuel Vanluchene is uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter vrije slag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. Vanluchene zwom een tijd van 47.91 en eindigde zo 28ste op 114 deelnemers, onvoldoende voor de halve finales. Zijn persoonlijk record bedraagt 47.21. Het Belgisch record staat nog steeds op naam van Pieter Timmers, die op 17 december 2017 in Kopenhagen 46.54 zwom. De Amerikaan Caeleb Dressel zette met 45.98 de beste tijd van de reeksen neer.

Fanny Lecluyse zwemt straks de finale van de 100 meter schoolslag om 13.37 uur Belgische tijd. De West-Vlaamse, die woensdag zevende eindigde in de finale van de 50 meter schoolslag, zwemt zondag ook nog de 200 meter.