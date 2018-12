Emmanuel Vanluchene sneuvelt in reeksen 100m vlinderslag op WK kortebaan LPB

12 december 2018

09u06

Bron: Belga 0

Emmanuel Vanluchene heeft zich op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. De 26-jarige Vanluchene zwom in de reeksen een chrono van 52.30, goed voor de negende en voorlaatste plaats in de achtste reeks, en de dertigste plaats in totaal. Enkel de beste zestien plaatsten zich voor de halve finales. Het persoonlijk record van Vanluchene op de 100 meter vlinderslag bedraagt 51.19. De Amerikaan Caeleb Dressel (49.23) zette de scherpste tijd neer in de kwalificaties. Voor Vanluchene volgen in China donderdag nog de 100 meter wisselslag en zaterdag de 100 meter vrije slag.