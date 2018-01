Emma Plasschaert zeilt in Miami naar leiding in Laser Radial DMM

26 januari 2018

09u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Emma Plasschaert heeft op de World Cup zeilen in Miami de koppositie veroverd in de Laser Radial-klasse. Plasschaert eindigde als tweede in de vierde regatta en als vijfde in de vijfde. Daardoor wipte de 24-jarige West-Vlaamse na drie wedstrijddagen van de vijfde naar de eerste plaats.

Met 20 punten leidt Plasschaert comfortabel voor de Japanse Manami Doi (42 ptn) en de Deense Anne-Marie Rindom (43 ptn). Maité Carlier staat zeventiende (79 ptn).

In de Laser-categorie is Wannes Van Laer na zes proeven 28e, William De Smet 57e.

In de 49er zakten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers, na negen regatta's, van zes naar negen. Henri Demesmaeker en Anouk Geurts zijn twaalfde in de Nacra 17, Isaura Maenhaut en Kevin Bonnevie Nacra zestiende.

Uitslagen (minste resultaat valt weg)

. Laser Radial (5 regatta's)

1. Emma Plasschaert (BEL) 20 ptn (2-(54)-11-2-5)

2. Manami Doi (Jap) 42 (11-13-(18)-11-7)

3. Anne-Marie Rindom (Den) 43 ((23)-1-15-21-6)

17. Maité Carlier (BEL) 79 (29-4-19-(38)-27)

. Laser (6 regatta's)

1. Tom Burton (Aus) 25 ptn (4-(34)-2-7-6-6)

2. Philipp Buhl (Dui) 35 (6-3-18-(25)-1-7)

3. Nick Thompson (GBr) 38 (11-15-6-1-(18)-5)

28. Wannes Van Laer (BEL) 140 (36-5-37-(41)-39-23)

57. William de Smet (BEL) 216 ((69)-44-11-65-57-39)

. 49er (9 regatta's)

1. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (GBr) 46 ptn (1-17-2-2-(39)-12-1-3-8)

2. Diego Botin le Chever/Iago Lopez Marra (Spa) 49 (4-4-5-19-13-1-2-1-(21))

3. Federico en Arturo Alonso Tellechea (Spa) 53 (8-12-(14)-6-9-7-3-6-2)

9. Yannick Lefèbvre/Tom Pelsmaekers (BEL) 102 (3-13-12-23-1-3-8-(39)-39)

. Nacra 17 (9 regatta's)

1. Jason Waterhouse/Lisa Darmanin (Aus) 14 ptn (1-4-(12)-1-1-1-3-2-1)

2. Santiago Lange/Cecilia Carranza Saroli (Arg) 33 ((10)-10-7-4-2-2-1-3-4)

3. John Gimson/Anna Burnet (GBr) 35 ((20)-3-3-2-3-6-7-6-5)

12. Henri Demesmaeker/Anouk Geurts (BEL) 83 (11-12-10-12-4-13-8-(20)-13)

16. Isaura Maenhaut/Kevin Bonnevie (BEL) 103 (4-13-14-18-12-(19)-15-12-15)