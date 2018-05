Emma Plasschaert zeilt in bronzen positie op EK Laser Radial LPB

09 mei 2018

22u13

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert is van de vierde naar de derde plaats opgeklommen in het EK zeilen Laser Radial. De 24-jarige Oostendse werd voor de kust van het Franse La Rochelle tweede in beide regatta's van de derde dag. Maité Carlier, 21 en net als Plasschaert in Oostende geboren en getogen, zeilt na een vierde en een 24ste plek in dertiende positie.

Met 14 punten moet Plasschaert twee Nederlandse zeilsters voor laten gaan. Maxime Jonker gaat met 5 punten olympisch kampioene Marit Bouwmeester (10 punten) vooraf. Carlier heeft 42 punten en staat daarmee op zes punten van de top tien.

Stand na de derde dag:

1. Maxime Jonker (Ned) 5 ptn (1/1/1/8/1/1)

2. Marit Bouwmeester (Ned) 10 (3/9/1/3/1/2)

3. Emma Plasschaert (Bel) 14 (16/3/5/2/2/2)

...

13. Maité Carlier (Bel) 42 (6/7/18/7/4/24)