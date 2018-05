Emma Plasschaert zakt naar vijfde plaats op EK zeilen TLB

10 mei 2018

21u57

Bron: Belga 1 Meer Sport Emma Plasschaert is van de derde naar de vijfde plaats gezakt in het Europees kampioenschap Laser Radial. De 24-jarige Oostendse deed het voor de kust van het Franse La Rochelle niet beter dan een 30e en een 15e plaats in de regatta's van de vierde dag.

Ook de 21-jarige Maité Carlier, net als Plasschaert in Oostende geboren en getogen, deed het donderdag niet goed. Een 24e plaats in de zevende regatta en een 39e in de achtste deden haar van dertien naar negentien zakken.

De 29-jarige Nederlandse Marit Bouwmeester is de nieuwe leider. De olympische kampioene wipte over Maxime Jonker. Met 22 punten heeft ze nu twee punten voor op haar landgenote. De Amerikaanse Paige Railey is met 27 punten derde. Plasschaert heeft 45 punten, Carlier 90.

Stand na de 4e dag:

Laser Radial:

1. Marit Bouwmeester (Ned) 22 ptn (3/9/1/3/1/2/5/7)

2. Maxime Jonker (Ned) 24 (1/1/1/8/1/1/14/11)

3. Paige Railey (VSt) 27 (1/7/11/4/2/1/13/1)

5. Emma Plasschaert (Bel) 45 (16/3/5/2/2/2/30/15)

19. Maité Carlier (Bel) 90 (6/7/18/7/4/24/24/39)

Laser Standard:

1. Matthew Wearn (Aus) 10 ptn

2. Sam Meech (NZe) 11

3. Jesper Stalheim (Zwe) 18

31. Wannes Van Laer (Bel) 101 (11/23/10/4/6/21/38/30)

45. William De Smet (Bel) 60 (16/7/13/8/-/16/29/43)

Laser Radial mannen:

1. Nik Pletikos (Sln) 18 ptn

2. Federico Tocchi (Ita) 25

3. Aleksander Arian (Pol) 29

32. Tom Lepiece (Bel) 204 (44/8/45/46/42/34/5/26)