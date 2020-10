Emma Plasschaert voor start EK zeilen in Gdansk: “Podium is haalbaar” VH

08 oktober 2020

07u25 0 Zeilen Brons op het EK in La Rochelle in 2018. Brons op het EK van 2019 in Porto. Wat wordt het dit jaar voor zeilster Emma Plasschaert (26) in Gdansk? “Het podium is haalbaar.”

Van Duitse nauwgezetheid in de Kieler Woche - waar ze midden september vierde werd - naar Poolse achteloosheid in Gdansk, waar vandaag het EK Laser Radiaal begint. Emma Plasschaert, die voor afreis op corona is getest, voelt zich geen honderd procent op haar gemak in het National Sailing Center in de Poolse havenstad, dat toch in een oranje zone ligt. Eigenlijk was Athene gaststad voor het EK, maar in september gooide de Griekse organisator redelijk last minute de handdoek.

Resultaat is dat er wel wat onbekenden zijn voor dit EK, zoals het weer. Plasschaert: “Er staat een aflandige wind die redelijk van richting verandert, dat leidt meestal tot resultaten met ups en downs. Niet makkelijk, maar wel interessant. Normaal is de windsterkte genoeg, maar ik weet niet of het voldoende zal zijn. Het is niet helemaal mijn type weer, maar ik zeil er ook niet slécht in, soms is het echt een dubbeltje op zijn kant.” Het wordt een goede test voor Plasschaert, die op het WK in Melbourne in maart ook met aflandige wind te maken kreeg. De wereldkampioene van 2018 finishte pas als 9de.

Zonder vriend

Tussen dat WK en de Kieler Woche zaten zeven maanden ‘windstilte’. Plasschaert kan het niveau van de concurrentie dan ook niet goed inschatten. “De meesten zijn aanwezig op dit EK, ook van buiten Europa, maar ik weet niet precies waar ze staan. Daarom wil ik niet te veel druk leggen op het resultaat. Het is realistisch om te zeggen dat het podium haalbaar is, maar het is echt lastig om de situatie in te schatten. Het is de laatste race van het seizoen, dat wil je uiteraard in schoonheid afsluiten.”

In 2018 en 2019 won de Oostendse telkens brons, in het gezelschap van haar vriend Matt Wearn, die in Perth woont. Nu staat ze er ‘alleen’ voor: Australië houdt zijn grenzen nog altijd gesloten. Het is al van februari geleden dat ze elkaar nog zagen. “In het najaar hoop ik naar daar te kunnen reizen, maar we slaan er ons wel door”, aldus Plasschaert, die van de nood een deugd maakte en dan maar weer de draad van haar studies industrieel ingenieur in Gent opnam. “Ik heb de vakken hydrotechnieken en betontechnologie tot een goed einde gebracht. Daar ben ik voor het olympisch jaar al van verlost.” Maar eerst nog het EK tot een goed einde brengen.