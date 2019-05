Emma Plasschaert stijgt naar 3e plaats op EK zeilen in Porto YP

23 mei 2019

22u44

Bron: Belga 0 Zeilen Emma Plasschaert is een plaats gestegen op het EK Laser Radial in Porto. De regerende wereldkampioene bezet nu de derde plaats na de eerste acht regatta's. Ze eindigde 15e en 10e vandaag, waardoor ze over een totaal van 51 punten beschikt.

De Deense Anne-Marie Rindom blijft aan kop in het klassement. Ze won de 7e regatta, wat al haar 3e winst is, en eindigde 3e in de 8e regatta. Met een totaal van 13 punten heeft ze een grote voorsprong op de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester (46 punten). Maité Carlier heeft drie plaatsen gewonnen en staat nu 53e met 177 punten. Ze werd donderdag 10e en 16e.

In het EK Laser Radial bij de mannen is Simon De Gendt van de 13e naar de 8e plaats gestegen (82 punten). Jan Heuninck steeg een plaats naar de 30e positie met 178 punten. Bij de U21 zijn de twee respectievelijk 4e en 24e.

Wannes Van Laer is van de 35e naar de 21e plaats gestegen in de Laser Standard dankzij een zestiende en elfde stek in de twee regatta’s van de Gold Fleet van vandaag. Hij heeft 114 punten achter zijn naam staan. William De Smet klom met 108 punten naar de 38e plaats.