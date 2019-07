Emma Plasschaert rukt op na zege in derde regatta op WK zeilen LPB

21 juli 2019

11u57

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert heeft in het Japanse Sakaiminato de derde regatta in haar vloot gewonnen op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. Daarna volgden nog een zesde en een 14de stek. De uittredend wereldkampioene klimt zo op naar de elfde plaats in de stand, nadat ze in de eerste twee regatta's op de 21ste en 16de plaats eindigde. Plasschaert telt 37 punten. De leiding is nog steeds in handen van de Zweedse Josefin Olsson, die 8 punten heeft, voor de Amerikaanse Paige Railey (14) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (22). De 25-jarige Plasschaert behaalde in augustus van vorig jaar haar eerste wereldtitel in het Deense Aarhus en is zo al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Bij de mannen staat Simon de Gendt (28 ptn) op de tweede plaats na zeges in de vijfde en zesde regatta, op 15 punten van de Australiër Zac West. Jan Heuninck is met 32 punten terug te vinden op de vijfde plaats. De Laser Radial is geen olympische categorie bij de mannen. Het WK eindigt woensdag.