Emma Plasschaert pakt gouden medaille in Wereldbekerfinale zeilen in Marseille

10 juni 2018

15u00

Bron: Belga 2 Meer Sport Emma Plasschaert heeft vandaag de gouden medaille in de Laser Radial-klasse op de Wereldbekerfinale in Marseille veroverd. De Oostendse werd zevende in de medaillerace en dat was voldoende om de eindzege te pakken. Het is haar eerste Wereldbekerzege.

De 24-jarige Plasschaert begon als leidster aan de medaillerace, nadat ze gisteren na tien regatta's een totaalscore van 34 punten had behaald. De Hongaarse Maria Erdi was de eerste achtervolgster op zestien punten. In de medaillerace waren dubbele punten te verdienen, maar Plasschaert werd niet meer bijgebeend door Erdi.

De Wit-Russische Tatiana Drozdovskaya won de medaillerace voor Erdi en de Finse Tuula Tenkanen. Plasschaert werd pas zevende op tien deelneemsters, maar dat volstond om de gouden medaille te pakken. De Oostendse won uiteindelijk met 48 punten. Zilver was voor Erdi (54 punten), brons voor Tenkanen (77 punten).

Plasschaert pakte dit seizoen eerder al tweemaal een zilveren medaille in het Amerikaanse Miami en het Japanse Gamagori.

Maïté Carlier mocht niet deelnemen aan de medaillerace. Zij eindigde zaterdag op de vijftiende plaats in het eindklassement.

De Wereldbekerfinale in Marseille gaat op dezelfde wateren door waar in 2024 tijdens de Olympische Spelen van Parijs het zeilen plaatsvindt. Het was de laatste grote zeilrace voor het WK in het Deense Aarhus (30 juli - 12 augustus).

Uitslag:

- Laser Radial:

(slechtste resultaat telt niet mee in regatta's)

1. Emma Plasschaert (BEL) 48 (4-2-10-2-(11)-1-2-5-4-4-14)

2. Maria Erdi (Hon) 54 (16-5-3-1-10-11-1-2-(18)-2-4)

3. Tuula Tenkanen (Fin) 73 (3-3-14-(25/DNF)-9-3-13-8-5-9-6)

4. Viktorija Andrulyte (Lit) 77 (13-7-5-6-3-4-6-13-12-(20)-8)

5. Tatiana Drozdovskaya (WRu) 78 (5-10-13-14-6-2-7-(19)-8-11-2)

15. Maité Carlier (BEL) 73 (19-11-(22)-22-4-14-3-14-14-10)

(24 deelnemers)