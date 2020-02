Emma Plasschaert opent met zeventiende plaats in Melbourne DMM

23 februari 2020

10u15

Bron: Belga 0 Zeilen Emma Plasschaert staat na de eerste regatta op het WK Laser Radial in Melbourne op een gedeelde zeventiende plaats.

De Oostendse werd ingedeeld in de blauwe kwalificatiegroep en werd daarin in de eerste race negende. De Française Marie Barrue kwam als winnares over de streep voor de Canadese Maud Jayet en de Nederlandse Marit Bouwmeester, de regerend olympisch kampioene.

De zege in de gele groep was voor de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom. Die won vorig jaar in het Japanse Sakaiminato goud voor Bouwmeester en de Britse Alison Young. Plasschaert viel toen, als titelverdedigster, net naast het podium.

Bij de mannen is Simon De Gendt de uittredende wereldkampioen. De Laser Radial is, in tegenstelling tot de vrouwen, geen olympische klasse in het mannenzeilen. De Gendt staat na een regatta op plaats 28. Jan Heuninck, de tweede Belgische deelnemer bij de mannen, doet voorlopig acht plaatsen beter. De leiding is in handen van de Rus Daniil Krutskikh.