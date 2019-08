Emma Plasschaert neemt op Olympisch testevent de leiding na zes regatta's GVS

19 augustus 2019

11u50

Bron: Belga 0 Meer sport Emma Plasschaert is na zes (van de tien) regatta's de nieuwe leidster in de Laser Radial-klasse op het olympisch testevent zeilen in het Japanse Enoshima, de plek waar volgend jaar ook de zeilproeven voor de Olympische Spelen in Tokio zullen afgewerkt worden.

Met een elfde plaats na drie regatta's stelde de 25-jarige Oostendense gisteren nog teleur. Maar drie goede resultaten (2de, 10de en 3de) keerden de situatie helemaal om vandaag. De wereldkampioene van 2018 zag haar slechtste resultaat (een 14de plek in de 2e regatta) wegvallen en pakte de leiding met een totaal van 33 punten. Haar dichtste achtervolgers zijn de Canadese Sarah Douglas (39 ptn) en de Hongaarse Maria Erdi (46 ptn). In de achtergrond won ook Eline Verstraelen (151 ptn) een plekje. Ze is na een 13de, 40ste en 39ste plaats nu 37ste in de tussenstand, op 40 deelnemers.

In de Laser-klasse steeg ook Wannes Van Laer één plaats naar de 23ste stek, met 89 punten. Hij werd achtereenvolgens 26ste, 14de en 12de. William de Smet won de vijfde regatta en werd verder 31e en 24e. Hij steeg zo drie plaatsjes naar de 25ste plek. Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers staan tiende, met 69 punten, in de 49er-categorie. Daar werden al negen van de twaalf regatta's gevaren. Vandaag finishten ze als 6de, 9de, 10de en 11de.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (129 ptn) tot slot zijn voorlopig twintigste in de 49er FX-klasse. Het duo eindigde in de regatta's van de dag als 23ste, 9de, 9de en nog eens 9de.