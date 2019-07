Emma Plasschaert nadert steeds dichter op podium op WK zeilen LPB

23 juli 2019

12u18

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert blijft oprukken op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. Voor de kust van het Japanse Sakaiminato werd de uittredende wereldkampioene vandaag 20ste in de eerste regatta van de dag, daarna volgde een derde plaats.

Plasschaert klom zo van de zevende naar de vijfde stek. Met 76 punten achter haar naam nadert Plasschaert na negen regatta's op de Finse Tuula Tenkanen, die derde is met 67 punten. De Deense Anne-Marie Rindom staat aan de leiding met 57 punten, voor de Turkse Ecem Güzel (59). De 25-jarige Plasschaert behaalde in augustus van vorig jaar haar eerste wereldtitel in het Deense Aarhus en is zo al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Bij de mannen kwam Simon de Gendt (9 ptn) na tien regatta's aan de leiding. De Australiër Zac West zakte met 20 punten naar de tweede plaats. Jan Heuninck is negende met 69 punten. De Laser Radial is geen olympische categorie bij de mannen. Het WK eindigt woensdag.