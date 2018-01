Emma Plasschaert moet opnieuw vrede nemen met tweede plaats in WB-manche Redactie

28 januari 2018

21u24

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert is tweede geworden in de eindafrekening op de Wereldbekermanche zeilen in Miami, de tweede manche van het seizoen. De zege was voor de Britse oud-wereldkampioene Alison Young. Voor Plasschaert is het een tweede zilveren plak op rij. Ook tijdens de eerste Wereldbeker in het Japanse Gamagori werd ze tweede.

Plasschaert werd achtste in de medaillerace en sloot de wedstrijd in Miami zo af met 80 punten, negen minder dan winnares Young. Het brons was voor de Deense Anne-Marie Rindom. Maité Carlier mocht niet deelnemen aan de medalrace. Zij eindigde als 23e. De derde, en voorlaatste WB-manche, staat tussen 22 en 29 april op het programma in het Franse Hyères.

Eindstand Laser Radial (na medalrace)

1. Alison Young (GBr) 71 ptn (3-51-(52)-1-1-1-9-1-4)

2. Emma Plasschaert (BEL) 80 (2-(54)-11-2-5-9-18-25-8)

3. Anne-Marie Rindom (Den) 87 ((23)-1-15-21-6-4-19-9-12)

...

23. Maité Carlier (BEL) 201 (29-4-19-(38)-27-37-21-26)