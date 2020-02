Emma Plasschaert levert nog enkele plaatsen in wordt 9de op het WK Laser Radial DMM

28 februari 2020

08u52

Bron: Belga 0 Zeilen Emma Plasschaert is op de negende plaats geëindigd op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. In de afsluitende race in de gold fleet voor de kust van het Australische Melbourne kwam onze landgenote niet verder dan de achttiende plaats, waarmee ze met een puntentotaal van 69 naar de negende plaats zakte.

Gisteren was de wereldkampioene van 2018 al van de tweede naar de vijfde plaats gegleden. Door het gebrek aan wind kon er op de laatste dag maar één race worden gevaren. Het goud ging in Melbourne naar de Nederlandse Marit Bouwmeester. De regerende olympische kampioene eindigde in de laatste race als 29e en mocht van geluk spreken dat het haar slechtste resultaat van het toernooi was dat ze mocht wegstrepen. Ze had slechts 2 punten voorsprong op landgenote Maxime Jonker, die in de laatste race als vijfde eindigde en naar de tweede plaats in de eindstand klom. Het zilver was haar eerste WK-medialle.

Voor Bouwmeester is het de vierde wereldtitel. Ze pakte het goud eerder in 2011, 2014 en 2017. In 2018 en 2019 moest ze zich nog tevreden stellen met zilver. De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom greep met een vierde plaats nipt naast het podium. Het brons ging zo naar de Noorse Line Flem Höst. In de competitie bij de mannen, waar Laser Radial geen olympische klasse is, eindigt titelverdediger Simon De Gendt op de negentiende plaats. Jan Heuninck werd 26e. De zege was voor de Rus Daniil Krutskikh.