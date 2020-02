Emma Plasschaert klimt naar zesde plaats op WK Laser Radial DMM

24 februari 2020

09u11

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert is op de tweede wedstrijddag van het WK Laser Radial in het Australische Sandringham nabij Melbourne van plaats 17 naar 6 gesprongen. Net zoals zondag kon er maar een regatta worden afgewerkt. Daarin eindigde de Oostendse in de blauwe groep als tweede achter de Zwitserse Maud Jayet. De Finse Tuula Tenkanen zeilde naar winst in de gele groep.

Na twee regatta’s leidt Jayet met 3 punten voor de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom (4 ptn) en de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester (6 ptn). Plasschaert, de wereldkampioene van 2018, volgt als zesde met 11 punten.

Bij de mannen, waar Laser Radial geen olympische klasse is, zakte titelverdediger Simon De Gendt na een 43ste plaats in de tweede regatta naar nummer 33. Hij totaliseert 71 punten. Jan Heuninck werd maandag 25ste en staat voorlopig op de 24ste positie met 45 punten. De leiding blijft in handen van de Rus Daniil Krutskikh.

Het WK duurt nog tot vrijdag.