Emma Plasschaert klimt naar tweede plaats op het WK Laser Radial



DMM

26 februari 2020

09u59

Bron: Belga 0 Zeilen Emma Plasschaert heeft een uitstekende zaak gedaan op de vierde competitiedag van het WK Laser Radial in het Australische Sandringham nabij Melbourne. De Oostendse wipte van de vierde naar de tweede plaats.

In tegenstelling tot de voorbije dagen, toen de weergoden telkens spelbreker waren, konden de zeilsters vandaag wel vol aan de bak. Er werden drie regatta’s afgewerkt. Plasschaert won in de gele groep de eerste race, werd derde in de tweede en achtste in de derde.

Na zes regatta’s (het minste resultaat valt weg) moet de wereldkampioene van 2018 in het klassement alleen de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester voor zich dulden. Die won haar drie races in de blauwe groep en leidt met 7 punten voor Plasschaert (17 punten) en de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom (18 punten).

In de competitie bij de mannen, waar Laser Radial geen olympische klasse is, werden twee races afgewerkt. Titelverdediger Simon De Gendt eindigde daarin als veertiende en twintigste. In het klassement steeg hij van de 27ste naar de 20ste plaats met 78 punten. Jan Heuninck werd 20ste en 45ste. In de stand zakte hij van de 22ste naar de 27ste positie met 96 punten. De leiding blijft in handen van de Rus Daniil Krutskikh.