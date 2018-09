Emma Plasschaert klimt naar derde plaats voor medaillerace van morgen MH

15 september 2018

11u10

Emma Plasschaert is vandaag opgeklommen naar de derde plaats in de Laser Radial-klasse tijdens de Wereldbekermanche zeilen in het Japanse Enoshima. De Oostendense profiteerde van de drie regatta's van de dag om vier plaatsen winst te boeken.

Met een achtste, vijfde en veertiende stek totaliseert de wereldkampioene momenteel 49 punten, drie minder dan de Zweedse Josefin Olsson, de nummer twee in de tussenstand. De Nederlandse Marit Bouwmeester is als leidster met 28 eenheden onbereikbaar. Plasschaert strijdt dus morgen in de medalrace voor zilver of brons.

Maité Carlier van haar kant zakte terug naar de 42e plaats, na een bestraffing tijdens de zevende regatta, de derde van de dag. In de Laser-categorie finishte Wannes Van Laer als 21e, William De Smet als 28e. Ook in deze klasse vindt de medalrace, zonder Belgen, morgen plaats.

Stand:

Laser Radial (na zeven regatta's):

(het minst goede resultaat valt weg):

1. Marit Bouwmeester (Ned) 28 (2-(23)-4-5-9-6-2)

2. Josefin Olsson (Zwe) 46 (15-1-10-2-16-2-(28))

3. Emma Plasschaert (BEL) 49 (5-3-14-(15)-8-5-14)

42. Maité Carlier (BEL) 200 (27-43-43-34-49-4-(54/UFD))

Laser (na negen regatta's):

(het minst goede resultaat valt weg):

1. Elliot Hanson (GBr) 47 (11-6-(14)-1-3-6-(17)-5-1)

2. Thomas Saunders (NZe) 90 (15-18-8-3-8-22-1-15-(28))

3. Matthew Wearn (Aus) 93 (3-12-25-4-19-5-6-19-(27))

21. Wannes Van Laer (BEL) 214 (6-9-(39)-21-28-32-37-31-11)

28. William De Smet (BEL) 193 (33-16-27-26-18-(38)-(50)-2-33)

49er (na de medalrace):

(het minst goede resultaat valt weg):

1. James Peters/Fynn Sterritt (GBr) 54 (4-3-5-1-7-8-(17)-9-15-2)

2. Logan Dunning Beck/Oscar Gunn (NZe) 72 (3-5-8-6-9-17-5-(22)-3-16)

3. Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski (Pol) 72 (2-8-3-17-5-(23)-4-5-8-20)

23. Yannick Lefèbvre/Tom Pelsmaekers (BEL) 150 (11-24-(28)-20-19-21-16-16-23)

Nacra 17 (na de medalrace):

(het minst goede resultaat valt weg):

1. Jason Waterhouse/Lisa Darmarin (Aus) 34 (6-5-3-5-3-2-(8)-1-7-2)

2. Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti (Ita) 35 (1-1-1-1-1-(12)-4-6-12-8)

3. Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (Ita) 42 ((11)-2-2-2-7-3-9-5-8-4)

19. Isaura Maenhaut/Levi Slap (BEL) 132 (16-18-18-13-14-18-19-(26)-16)

20. Jan Heuninck/Anouk Geurts (BEL) 184 ((26)-19-16-DSQ-DNC-DNC-DNC-DNC)