Emma Plasschaert is vierde na eerste dag van Trofeo Princessa Sofia

01 april 2019

22u16

Bron: Belga 0

Emma Plasschaert bezet na de eerste dag de vierde plaats in de Laser Raial op de Trofeo Princesse Sofia. De 25-jarige Oostendse werd in Palma de Mallorca achtste en tweede in de regatta's van de dag. Met tien punten moet ze de Deense Anne-Marie Rindom (2 ptn), de Chinese Zhang Dongshuang (8) en de Amerikaanse Erika Reineke (9) voor laten gaan. Maité Carlier finishte maandag als 13e en 25e en is in de stand pas 29e.

Laser Radial:

1. Anne-Marie Rindom (Den) 2 ptn (1/1)

2. Zhang Dongshuang (Chn) 8 (2/6)

3. Erika Reineke (VSt) 9 (6/3)

4. Emma Plasschaert (Bel) 10 (8/2)

29. Maité Carlier (Bel) 38 (13/25)

Radial (1 regatta):

1. Sergei Komissarov (Rus) 1 pt

. Benjamin Vadnai (Hon) 1

. Hermann Tomasgaard (Noo) 1

40. Wannes Van Laer (Bel) 14

43. WilliamDe Smet (Bel) 15

49erFX:

1. Charlotte Dobson/Saskia Tidey (GBr) 3 ptn (1/2/4)

2. Natasha Bryant/Annie Wilmot (Aus) 4 (1/-/3)

3. Martine Sofiatti/Kahena Kunze (Bra) 6 (7/5/1)

63. Isaura Maenhout/Anouk Geurts (Bel) 56 (33/24/32)