Emma Plasschaert blijft vijfde na derde dag op WK zeilen Redactie

05 augustus 2018

22u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Emma Plasschaert staat na de derde dag op het WK zeilen in Aarhus nog steeds op de vijfde plaats in de Laser Radial-klasse. Maité Carlier zakt verder weg in de tussenstand.

Plasschaert was zaterdag al opgeklommen van de achtste naar de vijfde plaats. Vandaag kon ze die remonte niet verderzetten. De 25-jarige West-Vlaamse eindigde in de vijfde en zesde regatta respectievelijk op de negende en derde plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Deense Anne-Marie Rindom. Met 13 punten heeft ze een mooie voorsprong op de Noorse Line Flem Host (20), de Amerikaanse Paige Railey (22), de Nederlandse Maxime Jonker (24) en Plasschaert (25). Maité Carlier werd vandaag 28ste en 24ste. Met 101 punten bezet de 21-jarige Oostendse de 46ste plaats.

In de Laser-klasse zet William de Smet zijn steile opmars voort. Na een slechte openingsdag voelt de Kempenaar zich helemaal in zijn sas op het water van Aarhus. Zaterdag was hij al opgerukt van de 99ste naar de 42ste plek. Na de twee regatta's van vandaag (derde en vijfde) staat De Smet nu op plaats 21. Wannes Van Laer (31ste) liet met een 27ste plek in regatta vijf zijn slechtste resultaat tot dusver optekenen, die werd dan ook geschrapt. Nadien herpakte hij zich met een tiende plek.

Het WK is voor de zeilers een eerste kans om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bemachtigen. Veertig procent van de plaatsen voor de Spelen in 2020 worden in Aarhus aan de deelnemende landen toegewezen.