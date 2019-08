Emma Plasschaert blijft in Laser Radial aan kop in Olympisch testevent MMP

20 augustus 2019

11u57

Zeilen Emma Plasschaert behoudt dinsdag na acht (van de tien) regatta's haar eerste stek in de Laser Radial-klasse op het olympisch testevent zeilen in het Japanse Enoshima, de plek waar volgend jaar ook de zeilproeven voor de Olympische Spelen in Tokio zullen afgewerkt worden.

Plasschaert eindigde in de eerste regatta van de dag pas als 27e, maar dat resultaat valt als slechtste notering weg. In de tweede race eindigde ze als vierde. Plasschaert (49 ptn) staat aan kop, maar voelt de hete adem van de Nederlandse Marit Bouwmeester (53 ptn) en de Hongaarse Maria Erdi (54 ptn). Eline Verstraelen volgt als 37e (op 40). Ze werd dinsdag 20e en 35e.

In de 49er-klasse mogen Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers nipt naar de medaillerace. Het duo eindigde na twaalf regatta’s als tiende met 106 punten. In de Laser-klasse is Wannes Van Laer na acht races 23e, William de Smet 26e. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts finishen in de 49er FX-klasse als 16e. Alleen de top 10 mag strijden om eremetaal.