Emma Plasschaert blijft 13de op WB zeilen in Miami, William De Smet zakt naar 7de stek GVS

02 februari 2019

10u38

Bron: Belga 0 Meer Sport Emma Plasschaert blijft dertiende in de Laser Radial na afloop van de gisteren gezeilde drie regatta's op de wereldbekermanche in Miami. William De Smet moest vier plaatsen prijsgeven en is nu zevende in de Laser-categorie.

Plasschaert telt 126 punten. De regerende wereldkampioene moest tevreden zijn met een 28ste, achtste en 59ste plaats in de drie regatta's van de dag. Maité Carlier rukte op naar de 22ste plaats met 169 punten. De Amerikaanse Paige Railey (37 ptn) staat aan de leiding, voor de Chinese Dongshuang Zhang (46 ptn) en de Deense Anne-Marie Rindom (64 ptn).

In de Laser viel De Smet terug naar de zevende plaats, met 105 punten. De leiding is in handen van de Noor Hermann Tomasgaard, die 21 punten heeft. De Nieuw-Zeelander Sam Meech is tweede met 65 punten, voor de Australiër Tom Burton (83 ptn). Wannes Van Laer is met 121 punten terug te vinden op de zeventiende plaats.

Vandaag staan nog twee races op het programma in de Laser Radial en de Laser, Morgen vindt de medaillerace plaats. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers eindigden in de 49er op de 22ste plaats.

Uitslagen

Vrouwen

- Laser Radial (na 8 regatta's):

(slechtste resultaat telt niet mee)

1. Paige Railey (VSt) 37 ptn (10-17-2-BFD-1-5-1-1)

2. Dongshuang Zhang (Chn) 46 (1-26-33-3-2-1-2-11)

3. Anne-Marie Rindom (Den) 64 (3-11-48-1-19-18-3-9)

13. Emma Plasschaert (BEL) 126 (37-4-15-6-28-28-8-59)

22. Maité Carlier (BEL) 169 (39-13-50-34-14-36-9-24)

Mannen

- Laser (na 9 regatta's):

(slechtste resultaat telt niet mee)

1. Hermann Tomasgaard (Noo) 21 ptn (3-1-1-4-5-2-6-3-2)

2. Sam Meech (NZe) 65 (1-2-8-5-26-7-14-10-18)

3. Tom Burton (Aus) 83 (2-12-4-15-43-23-3-17-7)

7. William De Smet (BEL) 105 (1-22-5-6-1-34-10-38-26)

17. Wannes van Laer (BEL) 121 (13-5-15-12-46-37-11-13-15)

- 49er (na 10 regatta's):

(slechtste resultaat telt niet mee)

1. Erik Heil/Thomas Plössel (Dui) 67,3 ptn (8,3-4-21-6-17-8-1-1-24-1)

2. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (GBr) 79 (6-43-12-3-23-1-2-5-11-16)

3. James Peters/Fynn Sterritt (GBr) 89 (21-1-3-14-9-22-8-18-2-13)

22. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers (BEL) 170 (37-30-15-8-30-9-23-2-36-17)