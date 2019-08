Emma Plasschaert begint als leidster aan medaillerace in Enoshima GVS

31 augustus 2019

13u11

Emma Plasschaert heeft haar leidersplaats in de Laser Radial-categorie behouden op de wereldbekermanche zeilen in het Japanse Enoshima.

De wereldkampioene van 2018 werd tiende in de achtste regatta, gevolgd door een achtste stek in de negende en een tweede plaats in de tiende regatta. Met morgen enkel nog de medaillerace (dubbele punten) op het programma voert Plasschaert het klasssement aan met 54 punten, drie minder dan de Deense Anne-Marie Rindom. De Britse Alison Young volgt als derde met 64 punten. Eline Verstraelen is 48ste (366 ptn).

In de Laser zakte Wannes Van Laer naar de 24ste plaats (186 ptn) na de gevaren drie regatta's. William De Smet is 33ste met 236 punten. Zij nemen niet deel aan de medaillerace met de beste tien zeilers.

Volgend jaar vinden in Enoshima de olympische zeilwedstrijden plaats tijdens Tokio 2020.