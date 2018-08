Emma Plasschaert al zeker van zilver op WK zeilen na opgave concurrente MDB/VH

09 augustus 2018

20u35 9 Meer Sport Emma Plasschaert is goed op weg om goud te pakken op het WK zeilen. Met enkel nog de medaillerace te gaan is onze landgenote in de Laser Radial-klasse al zeker van zilver.

De 24-jarige Plasschaert leidde haar zeilboot in het Deense Aarhus in de negende regatta naar een negende plek. In de tiende regatta deed ze beter met een tweede plaats. Zo kwam ze aan de leiding voor de Amerikaanse Paige Railey en de Nederlandse olympische kampioene Marit Bouwmeester. Later op de avond kwam het nieuws dat Railey er de brui aangaf.

In de medaillerace, die morgen om 14u40 van start gaat, kan Emma Plasschaert een gooi doen naar de oppergaai. Een plaats bij de eerste zes volstaat om de wereldtitel op zak te mogen steken, van zilver is ze na de opgave van Railey al zeker. Pakt Plasschaert goud, doet ze zelfs beter dan Evi Van Acker. De zeilster die het ondertussen voor bekeken hield, behaalde twee keer zilver op het WK (in 2011 en 2017).

Het WK is voor de zeilers een eerste kans om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bemachtigen. Veertig procent van de plaatsen voor de Spelen in 2020 worden in Aarhus aan de deelnemende landen toegewezen.