Emma Meesseman wint opnieuw met Washington Mystics voor start play-offs YP

09 september 2019

10u50

Bron: Belga 0 Basketbal De Washington Mystics hebben hun laatste wedstrijd van de reguliere fase van de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA gewonnen. Het team van Emma Meesseman klopte Chicago Sky met 100-86 (rust: 56-39). Washington eindigt zo aan kop van de stand. Donderdag starten de play-offs.

Meesseman nam in de ruime zege elf punten voor haar rekening. De Belgische leverde ook vijf assists af en benutte drie rebounds. Washington is in de eerste twee rondes van de play-offs vrij, en speelt dan meteen de halve finales.

De 26-jarige Meesseman sluit de reguliere fase af met 13.2 punten, 4.3 rebounds en 3.1 assists in gemiddeld 23.4 speelminuten. Kim Mestdagh, 29 jaar, speelde gemiddeld 4.6 minuten (1.6 punt per match) voor haar eerste WNBA-seizoen.