Emma Meesseman wint met Mystics heruitgave van finale 2019 Redactie

29 juli 2020

08u35 0 WNBA Emma Meesseman (27) heeft met haar WNBA-team Washington Mystics een tweede competitiezege op rij behaald. In een heruitgave van de finale van 2019 haalde de titelverdediger het dinsdagavond met 94-89 (rus: 48-52) van Connecticut Sun.

Emma Meesseman, de MVP van de Finals van vorig seizoen, was in 35 minuten speeltijd goed voor twaalf punten, acht assists en zes rebounds. Haar teamgenote Aerial Powers maakte 27 punten, twee minder dan DeWanna Bonner in het verliezende kamp.

Afgelopen weekend startte Washington het seizoen met een 101-76-zege tegen Indiana Fever, het team van Julie Allemand. Die komen straks een tweede keer in actie tegen Phoenix Mercury. Washington speelt morgen zijn derde wedstrijd tegen Seattle Storm.

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld door de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs. Twaalf teams nemen deel.

