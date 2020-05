Emma Meesseman weet niet wanneer ze terug kan basketten: “Maar, ik geniet er wel van om gewoon eens thuis te zijn” Redactie

27 mei 2020

21u28 0 WNBA Goed nieuws vandaag voor Emma Meesseman. De Belgian Cat is opgenomen in de selectie van de Washington Mystics voor het nieuwe WNBA-seizoen. Maar, voorlopig zit Meesseman nog thuis, in Ieper. Ze weet nog niet wanneer de competitie in de Verenigde Staten opnieuw zal starten. “Ik geniet er wel van om gewoon eens thuis te zijn”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Is de selectie van Meesseman een verrassing? Allerminst. Ze won vorig jaar de titel met de Mystics en werd uitgeroepen tot beste speelster van de finale. Ook Jullie Allemand haalde trouwens de selectie van een WNBA-ploeg. Zij staat volgend seizoen op het rooster bij de Indiana Fever.

Maar het is voor Meesseman vooral wachten op basketbal. “Ik zou heel graag opnieuw beginnen, maar het is in deze toestand, zeker in de VS, niet zo slim om dat nu al te doen. Ik kijk echt wel uit om naar daar te gaan, meer dan ooit. Maar ik geniet er ook van dat ik gewoon eens even thuis kan zijn.”

Moesten Olympische Spelen volledig afgelast worden, zou dat veel dramatischer zijn. Emma Meesseman

“Het is vooral moeilijk om in te schatten wanneer we terug kunnen beginnen. Ik wacht dus eerst op nieuws uit Amerika, dan uit Rusland (daar speelt ze ook bij Jekaterinenburg, red.), dan van de nationale ploeg en dan... hopelijk van de Olympische Spelen”, klinkt het.

Vooral naar dat laatste kijkt ze uit. Dat Olympisch toernooi in Tokio. Op die Spelen wilden de Belgian Cats schitteren. “Ik zag het wel aankomen dat de Spelen zouden uitgesteld worden. Het was ook de enige juiste beslissing. Maar moest het nieuws nu nog komen dat de Spelen volledig afgelast zouden worden, zou dat wel veel dramatischer zijn.”