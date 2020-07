Emma Meesseman wacht in Washington herstart WNBA af: “Ik heb heel hard getwijfeld of ik zou komen” Redactie

01 juli 2020

Basketbal Emma Meesseman is weer in Amerika. Daar wacht ze de herstart van de WNBA af. De speelster van de Washington Mystics houdt haar hart vast. "Ik denk dat er een grote kans is dat het stopgezet zal worden."

Meesseman reisde vijf dagen geleden af naar de Verenigde Staten. Daar verblijft ze nu in quarantaine in Washington. Ze legde al drie coronatests af, allemaal negatief. Omdat ze met het vliegtuig naar Amerika kwam mag ze nog niet meetrainen.

Eind juli begint de WNBA. Alle ploegen moeten de coronamaatregelen strikt naleven. “We zullen op een campus zitten en dat is dan onze bubbel en daar mogen we niet buiten. Als je buiten het terrein komt, dan word je geschorst, dan mag je niet terugkomen. Speelsters mogen een plus one meenemen, als je vijf jaar ervaring hebt, maar die moet dan wel vanaf de eerste dag meekomen en mag ook niet naar buiten.”

Echt gerust is Meesseman niet in de situatie. “Ik denk ook dat er een grote kans is dat het stopgezet zal worden. Dus ik hoop dat vanaf er een of twee gevallen zijn, ze echt wel grote maatregelen zullen nemen en snel zullen beslissen: ‘we gaan niet verder proberen om iedereen apart in quarantaine te plaatsen. We stoppen gewoon het seizoen.’”