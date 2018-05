Emma Meesseman verovert Russische landstitel met Ekaterinenburg DMM

02 mei 2018

20u23 0

Emma Meesseman heeft zich met haar club Ekaterinburg verzekerd van de Russische landstitel. In de finale (best-of-5) van de play-offs won het team van Meesseman ook het derde duel met Dynamo Kursk: 91-94. Eerder trok Ekaterinburg in een heruitgave van de eindstrijd van vorig jaar al met 74-64 en 82-69 aan het langste eind.

De 24-jarige Meesseman was goed voor 4 punten, 9 rebounds en 2 assists. Anderhalve week geleden stak de Belgian Cat met haar club ook al de EuroLeague op zak. Ze werd toen gehuldigd met de MVP-trofee van de Final 4.

Voor Ekaterinburg is het al de tiende opeenvolgende landstitel, de twaalfde in de clubgeschiedenis. Meesseman was er ook bij de vorige twee titelvieringen bij.