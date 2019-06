Emma Meesseman: “Vandaag zag je de échte Belgian Cats bezig” Valerie Hardie in Servië

27 juni 2019

21u50 0 Meer Sport Naar de uitblinker bij de Belgian Cats hoefde je vanavond niet lang te zoeken: Emma Meesseman schitterde weer in al haar facetten tegen Rusland: 29 punten scoort en 9 rebounds grijpt - Rusland wist er zich geen raad mee en beet net als twee jaar terug in het stof tegen de Belgen (54-67).

De Belgen waren beducht voor Rusland. Begrijpelijk als je hun basketbalverleden kent en als je weet dat ze met Maria Veedeva - nog altijd maar 20 jaar - over een gigantisch talent beschikken. Vadeeva wàs goed - 20 punten en 11 rebounds - maar Emma Meesseman was nog beter. “Ik deed het niet slecht, ja, maar ik werd natuurlijk goed omringd,” zei Meesseman. “We hebben er veertig minuten lang voor geknokt. Vandaag zag je de echte Belgian Cats bezig. We zijn nu veel ervarener dan twee jaar terug, toen we pas na verlengingen wonnen. Iedereen deed zijn job en heeft haar steentje bijgedragen. Ook verdedigend deden we het goed. Dat is belangrijk voor het vervolg. Ik ben zeker dat het team nog kan groeien in dit EK en dat is plezant om te kunnen zeggen. Ik ben benieuwd hoe ver we kunnen raken.” Al moet je niet over medailles of de titel beginnen, waarschuwt Meesseman. “Stap per stap. We weten dat elk foutje fataal kan staan. De eerste stap is gezet, morgen wacht al de tweede. Het komt er nu op aan om goed te recupereren.”

Julie Allemand, vorig jaar dé sensatie bij de Cats, kon nog niet schitteren zoals op het WK maar tekende toch voor 6 assists, 7 rebounds en 5 punten. “We moesten er veertig minuten vol tegenaan gaan tegen Rusland. In de voorbereiding kenden we soms serieuze dips in een match en coach Mestdagh drukte ons op het hart dat we op dit EK geen kans zouden krijgen om zo’n inzinking terug goed te maken. We hebben de match goed gecontroleerd. De zege haalt de druk wat van de ketel en ze is veelbelovend maar we mogen nu niet op onze lauweren gaan rusten.”

Ook Kim Mestdagh waarschuwt om voor euforie. “Het is veel te vroeg om al te denken dat we in de kwartfinale staan. Het wordt nog twee keer knokken in de poulefase, hoor. Het is zoals Emma zegt: stap per stap. Laat ons vooral Wit-Rusland morgen niet onderschatten. Het is waar dat we vandaag nog niet het niveau haalden van 2017 maar we kennen ook zo geen inzinkingen als toen - we basketten veel constanter. We waren wat bang van het fysieke spel van Rusland, dat ons dat uit onze comfortzone zou halen, maar we knokten voor elke bal en rebound. Zo zag je eens een ander gezicht van Belgian Cats, al blijft dat frivole basket ons wel het beste liggen. Ik had wel niet gedacht dat we met 13 punten konden winnen van Rusland. Had je me dat op voorhand gezegd - ik had eens met mijn ogen gedraaid (lacht).”

Op het EK van 2017 was Ann Wauters de matchwinnaar van de Belgen in de groepswedstrijd tegen Rusland, gisteren bewees ze met enkele belangrijke rebounds en een blockshot in money time toch nog erg nuttig te zijn. “Al was ik toch niet zo gelukkig met die gemiste shots, maar dat maak ik hopelijk later wel goed," knipoogde de kapitein. “We controleerden de match en eens de voorsprong er was, konden we die behouden. Emma speelde natuurlijk een dikke match. Hoe ze start, scoort, iedereen zoekt en vol vertrouwen speelt - da’s pure klasse. En we zijn nog aan het groeien in dit toernooi. Met die zege komt de sfeer en het enthousiasme er terug in. We komen stilaan weer in die bubble en dan is het belangrijk om de focus te houden. Veel tijd om te recupereren is er niet: morgen moeten we tegen Wit-Rusland weer vol aan de bak want als we verliezen, dan was de zege tegen Rusland voor niets.”