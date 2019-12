Emma Meesseman valt weer in de prijzen: basketbalspeelster krijgt nu ook Vlaams Sportjuweel Valerie Hardie

11 december 2019

19u00 2 Meer Sport Voor de tweede keer in zes dagen tijd valt Emma Meesseman in de prijzen. Vanavond mocht ze, na de Vlaamse Reus, nu ook het Vlaams Sportjuweel ophalen. Die trofee kan een sporter maar één keer in zijn of haar leven winnen en wordt toegekend door de Vlaamse overheid. De 26-jarige basketbalspeelster volgt gymnaste Nina Derwael op de erelijst op.

Het lag wat voor de hand dat de Vlaamse overheid haar Sportjuweel zou uitreiken aan Emma Meesseman. Nina Derwael, die haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers verlengde, kreeg de prijs vorig jaar al wegens haar uitzonderlijke prestatie. En je kan het Vlaams Sportjuweel maar één keer in je carrière winnen.

Meesseman kende zo'n uitzonderlijk jaar, met winst van de WNBA-titel met Washington. De Ieperse was bepalend in de Finals en werd dan ook verkozen tot MVP, de meest waardevolle speelster - ze is pas de tweede buitenlandse in de Amerikaanse profcompetitie die dat presteerde. Met haar Russische club Ekaterinburg won ze ook al voor de derde keer in haar carrière de Euroleague, het equivalent van de Champions League, en greep ze ook de landstitel. Met de Belgian Cats werd ze vijfde op het EK, genoeg voor een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi dat in februari in Oostende wordt gehouden.

Het is een beetje raar dat je die trofee maar één keer in je leven kan winnen want ik ben nog maar 26 en er zijn nog zoveel zaken die ik wil realiseren Emma Meesseman

Kortom: het was een succesjaar voor Meesseman. “Voor de Vlaamse Reus was ik in het verleden al genomineerd en dan sta je er toch wat minder van te kijken als je die wint,” reageert Meesseman. “Aan het Vlaamse Sportjuweel had ik me helemaal niet verwacht. Het is een beetje raar dat je die maar één keer in je leven kan winnen want ik ben nog maar 26 en er zijn nog zoveel zaken die ik wil realiseren, één heel grote droom zelfs (Meesseman wil de Spelen halen, red.). Maar oké, 2019 was heel bijzonder en het is lang niet zeker of ik nog eens zo’n jaar zal meemaken. En het doet me ook plezier dat een ploegsportster wint, dat ze niet alleen naar individuele sporter kijken maar dat ze ook speelsters zoals ik volgen en waarderen.”

Nu nog Sportvrouw van het Jaar

Nog één prijs te gaan: die van Sportvrouw van het Jaar. Op 21 december is de laureate bekend: Meesseman, Derwael of zevenkampster Nafi Thiam. “Ik lig er echt niet wakker van. Eerst het jaar goed afsluiten met Ekaterinburg, dat is nu mijn prioriteit. Het is overigens een hele eer dat ik nog in de running ben samen met fantastische atletes zoals Nafi en Nina. Ik ben fan. Ik heb het je eerder al gezegd: het is jammer dat maar één atlete de trofee kan winnen. We komen uit totaal verschillende sporten maar we halen alledrie wel een hoog niveau. Voor Nina was het toch niet makkelijk om het jaar na haar eerste WK-goud te moeten bevestigen, met alle druk op haar schouders en alle ogen op haar gericht. Het is niet makkelijk om dan te moeten kiezen.”

Emma Meesseman ging de trofee niet zelf ophalen in Brussel. Net als vrijdag mocht haar mama en ex-basketbalinternational Sonja Tankrey vanavond de honneurs waarnemen. De Belgian Cat zelf was aan het spelen in de Euroleague, waar ze met Ekaterinburg het Turkse Cukurova verpletterde (56-112): “Ik ben blij dat ik op het podium moet gaan staan, want dat ligt me zo niet.” Naar het Sportgala komt Meesseman wel. Afwachten of ze dan weer met de hoofdprijs mag pronken.

Vlaams Sportminister Ben Weyts (N-VA) sprak alvast lovend over de basketbalspeelster: “Emma Meeseman verdient deze prijs dubbel en dik door haar fantastische sportieve prestaties van het afgelopen jaar, maar daarnaast blinkt ze ook uit in charme, teamspirit en bescheidenheid. Dat maakt haar een geweldig voorbeeld voor onze jonge baskettende jongens en meisjes en een inspiratie voor de Vlaamse sportwereld.”

Weyts reikte in Brussel ook nog een andere trofee uit: de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. Die was voor Bert Wentink, die in 2005 als technisch directeur bij de Belgische hockeybond begon. Met zijn visie en inzet bracht de Nederlander de huidige generatie Red Lions naar de wereldtop, met de recente successen - olympisch zilver, WK-goud en EK-goud - als beloning.