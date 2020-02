Emma Meesseman speelt een zevende seizoen voor Washington Mystics



DMM

17 februari 2020

19u15

Bron: Belga 0 Basketbal Emma Meesseman zal ook het volgende seizoen de kleuren van de Washington Mystics verdedigen. Het wordt voor de Belgian Cat het zevende seizoen bij de Mystics, die haar in 2013 als negentiende uit de draft kozen. In 2018 sloeg ze een jaartje over om zich met de Belgian Cats op het WK te focussen.

“DC is mijn thuis als ik niet thuis ben”, zegt Meesseman op de clubwebsite. “Ik ben dan ook blij dat ik weer bij het team ben en kijk uit naar het nieuwe seizoen. We gaan voor een nieuwe titel!” Met de 26-jarige Meesseman in het team bereikten de Mystics in vijf van zes seizoenen de play-offs. Vorig jaar leidde Meesseman hen naar de titel en werd de Belgische forward tot MVP van de finale verkozen. Dat dankte ze aan een gemiddelde van 19,3 punten, 5,5 rebounds en 2,4 assists in de play-offs. In het seizoen kwam ze aan 13,1 punten, 4,2 rebounds en 3,2 assists en over zes seizoenen in de WNBA zit ze aan gemiddeld 11,2 punten, 5,3 rebounds en 2,2 assists in 182 wedstrijden.

Het WNBA-seizoen loopt van 15 mei tot 11 juli en van 16 augustus tot midden oktober. Tussendoor kan Meesseman met de Cats naar de Olympische Spelen in Tokio (27 juli-9 augustus).