Emma Meesseman: "Nog één keer alles geven voor WK-medaille" Valerie Hardie

29 september 2018

21u02

Een stuntzege, dat zat er vanavond niet in op het WK basket voor de Belgian Cats. Maar ze gingen er wel met opgeheven hoofd uit tegen de Amerikaanse titelverdediger en toonden zich ook al strijdvaardig voor de troosting morgen, waar een bronzen medaille op het spel staat: "Dan gaan we nog één keer alles geven."

Emma Meesseman mag met recht en reden trots zijn op 'haar' Belgian Cats. Twintig minuten maakten ze het de olympisch een wereldkampioenen behoorlijk lastig, met Meesseman als exponent: de 25-jarige Ieperse was goed voor 23 punten, waarmee ze topscoorster was bij de Belgen, 6 rebounds, 2 assists en 1 steal. Stats waarmee je onder de mensen kan komen.

"Het ging goed maar het is zoals ik eerder al zei: de ene dag lukt alles, de andere dag soms niks. Ik miste gewoon nog wat matchritme. Ik weet natuurlijk ook hoe ik die meisjes moet aanvallen." Uiteraard: Meesseman kent de meesten van de WNBA - Elena Della Donne is haar teammate bij Washington - en ze speelde samen met Brittney Griner en Diana Taurasi in Ekaterinburg. "Ik zou niet zeggen dat we ervan uitgingen dat een zege écht mogelijk was maar ik wist wél dat we het hen moeilijk konden maken. Op het derde kwart na hebben we de VS ons niet zomaar de wet laten dicteren en ze hadden Taurasi nodig om het verschil te maken."

Zo zag ook coach Philip Mestdagh het. "Als je ziet hoeveel minuten Taurasi en hun key players moesten maken, dan denk ik dat we trots mogen zijn op onze prestatie. In het eerste kwart haalden we net als in de vorige matchen een heel goed niveau en als je met één punt verschil mag gaan rusten, dan moet je in je kansen geloven. Alleen heb ik de meisjes toen ook gewaarschuwd: 'Pas op, want de Amerikanen komen meestal goed uit de kleedkamer'." Zijn voorspelling kwam uit: in het derde kwart maakten Taurasi, Griner en Stewart het verschil bij de VS. Het Dream Team speelt morgen voor zijn tiende wereldtitel. Mestdagh: "We moeten finaal aanvaarden dat de VS gewoon beter zijn."

De Belgen, die mogen knokken voor het brons. Meesseman: "We gaan nog één keer alles geven. Het is de laatste match maar wel de belangrijkste." Nu mét Ann Wauters erbij. Mestdagh probeerde de 37-jarige center en haar knie zo lang mogelijk te sparen maar bracht haar toch even in. Het haalde niets uit en in het vierde kwart bleef Wauters definitief op de bank. Meesseman: "Het is lastig zonder Ann maar Kyara Linskens heeft een fantastische job gedaan. Ze toonde wat we allemaal al van haar wisten: 't is een beest. Wanneer we zonder Ann vallen, kan zij in de toekomst overnemen. Als dit WK één zaak bewees, dan wel dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt voor de Cats. We zijn nog jong en dit WK was de bevestiging van ons brons op het EK."

Linskens kan inderdaad prat gaan op een goede partij, met tien punten, twee rebounds, twee steals en twee blocked shots. "Het is geweldig om tegen een team als de VS te kunnen spelen," straalde de 21-jarige Brugse. "We wisten dat we niets te verliezen hadden. Als je hun matchen zag op dit WK, dan wist je dat ze meestal niet al te sterk starten. We deden ons best maar in het derde kwart raakten we wat de controle kwijt. Dat we verliezen, is geen drama. We beginnen nu morgen met een positieve ingestelheid aan de match, om de medaille te pakken - dat zouden we wel verdienen, als je ziet wat we op dit WK brachten."

Ook bij Julie Allemand, toch weer goed voor twaalf assists en 6 punten, geen zweem van ontgoocheling. "De VS, dat is een team vol sterspeelsters, vol talent. Als het inside even niet lukt, dan scoren ze gewoon met driepunters. En als hun shot niet valt, dan doen ze het inside. Wij speelden wel om te winnen maar ja, het blijft wel Team USA, hé. We mogen trots zijn op onze match want we hebben tot het einde alles gegeven. Het zou een stunt zijn geweest want de VS wonnen al 73 keer na elkaar maar we kunnen niet teleurgesteld zijn over onze prestatie. Er is nog een medaille te rapen morgen."

Ook Kim Mestdagh, die soms toch op haar tandvlees leek te zitten vandaag, was met haar gedachten al snel bij de 'kleine' finale. "Nog één keer de batterijen opladen en tot het uiterste gaan: dat moet lukken. We gaan alles wat we hebben in Tenerife achterlaten. Mentaal is dit een opsteker, ook al was het een nederlaag, gewoon omdat we soms weer tot mooi basket zijn gekomen. En ja, die nederlaag was wel ingecalculeerd. We blijven Belgen, hé: nederig." Nederig maar wel apetrots. En nog hongerig. Met een grote appetijt naar brons.