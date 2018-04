Emma Meesseman naar finale Final Four Euroleague Ekaterinburg wint halve finale tegen titelverdediger Kursk (77-84) Valerie Hardie

20 april 2018

19u00 0 Meer Sport Voor de tweede keer in drie jaar tijd staat basketbalspeelster Emma Meesseman in de finale van de Euroleague. In de halve finale van de Final Four won haar Russische team Ekaterinburg daarnet met 77-84 van titelverdediger Dinamo Kursk.

Emma Meesseman deed het meer dan uitstekend in de halve finale. 19 punten, 8 rebounds en 3 assists: het zijn stats die gezien mogen worden. Alleen spelverdeelster Maya Moore was nog impressionanter bij Ekaterinburg, met 28 punten, 6 rebounds en 5 assists. Ook de 2m06 grote center Brittney Griner, die in het eerste kwart uitpakte met een 'dunk', speelde een belangrijke rol 19 punten en 7 rebounds.

Markant bij Ekaterinburg was vooral dat àlle punten van de basisspeelsters kwamen, niet één invalster kwam tot scoren. Dat was bij Kursk wel anders, zij kregen 30 punten van de bank, al kwamen die grotendeels op naam van Angel McCoughtry, de enige die bij de titelverdediger echt een vuist kon maken.

Tot aan de rust kon het alle kanten uit. Ekaterinburg nam met zes punten van Meesseman (4-10) de beste start maar Kursk herstelde het evenwicht (19-10). Door foutenlast van Moore, een afwezige Alba Torrens en Meesseman die vijf minuten mocht rusten, nam Kursk in het tweede kwart de overhand: 41-32. De terugkeer van Moore, met zeven punten op rij, maakte dat de twee Russische teams met sléchts een punt verschil de rust ingingen.

Ekaterinburg maakte het verschil in het derde kwart, na een 4-13-tussenspurt. Kursk knokte zich in het beslissende kwart nog wel in het spoor van Ekat (72-78) maar kreeg de kloof nooit gedicht.

Zondag mag Emma Meesseman zo voor haar tweede Euroleague-titel de arena in het Hongaarse Sopron ingaan, tegen de thuisploeg of Yakin Dogu, de Turkse club van Ann Wauters. Die tweede halve finale begint om 20u.

Dinamo Kursk (Rus) - Ekaterinburg (Rus) 77-84

Quarters: 21-23, 43-42, 59-69, 77-84