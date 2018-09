Emma Meesseman na monsterzege Belgian Cats: "Nu niet denken dat we beste team ter wereld zijn" Valerie Hardie

23 september 2018

00u17 0 Meer Sport Een vijftiger. Dat kreeg Puerto Rico vanavond om de oren van de Belgian Cats bij hun WK-debuut. Dat is prettig beginnen aan een WK, maar het zegt niet over de kansen tegen Japan morgen, waarschuwen coach Philip Mestdagh en sterspeelster Emma Meesseman: "Voetjes op de grond."

Emma Meesseman is een beleefde en bescheiden speelster. Uiteraard had ze op meer weerwerk gerekend van Puerto Rico, zegt ze, maar "die zijn op het WK geraakt om een reden. Ik ga ervan uit dat ze een offday kenden en hun niveau niet haalden. We wisten wel dat ze fysiek sterk waren, maar toch... " Bondscoach Philip Mestdagh geeft even eerlijk toe dat hij meer tegenstand verwachtte, maar ook hij bleef beleefd: "Zes punten na één helft, dat zegt veel over Puerto Rico, maar het ook veel over ons - we verdedigden goed."

Veel konden de Cats niet leren van Puerto Rico. Meesseman, goed voor 16 punten, 14 rebounds en 5 assists, concludeerde terecht "dat we deze wedstrijd zo snel mogelijk moeten vergeten," zodat "we niet gaan denken dat we nu het beste team ter wereld zijn. Maar ik ben niet bang dat we gaan zweven, hoor. De voetjes staan stevig op de grond. Het is goed dat we wonnen en door dat groot verschil konden we veel speelsters laten rusten, maar de rest is geschiedenis." Eén zaak wil Meesseman wél onthouden: de Quico Cabrera Arena was goed gevuld met Belgische supporters: "Het leek wel alsof we een thuismatch speelden. Dat geeft toch een goed gevoel. En als team zitten we ook lekker in ons vel."

Morgen gaan de Belgen in de clinch met een team dat wel van zich al zal bijten: Japan, Aziatisch kampioen. Op het spel: op zijn minst de tweede plek in groep C. "Hopelijk was dit een goed voorteken. We gaan alles geven maar het zal zeker moeilijk worden. We kennen hun spel niet echt - ja, van de video's - maar pas als je écht naast hen staat, gaan we kunnen inschatten hoe snel en hoe klein ze zijn."

De sleutel, zo denkt Mestdagh, zal zijn om de kalmte te bewaren tegen Japan. "We moeten zeker even agressief als vandaag spelen maar als we hén het tempo laten bepalen, dan gaan we in de problemen komen. Dat moeten wij verstandig aanpakken." Met Ann Wauters erbij, die vandaag gespaard werd. "Het is de bedoeling dat we haar gebruiken, maar ook dat moeten we verstandig doen. Winnen is het doel, hé."