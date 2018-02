Emma Meesseman mist komende zomer WNBA-seizoen om zich te focussen op Belgian Cats XC

01 februari 2018

12u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Emma Meesseman heeft besloten komende zomer niet deel te nemen aan het WNBA-seizoen. Meesseman wil zich focussen op de voorbereiding met de Belgian Cats voor het WK basketbal in Spanje (22-30 september). Dat kondigde haar Amerikaans team Washington Mystics aan.

"Emma speelt al zes jaar lang, nagenoeg het hele jaar door", stak haar coach bij de Mystics, Mike Thibault, van wal. "Ze neemt bijna nooit rust. Ze zal haar prioriteit in augustus en september bij de voorbereiding van de Belgian Cats op het WK plaatsen. Wij zijn teleurgesteld dat Emma ons niet zal vervoegen dit seizoen, maar waren al voorbereid op die mogelijkheid."

De 24-jarige Meesseman werd in 2013 gedraft door de Washington Mystics en speelde sindsdien elk seizoen voor dat team in de WNBA. Meesseman en co bereikten vier van de vijf seizoenen de play-offs. De Belgian Cat stond als enige Europese in het All Star Team van 2015, en telt een gemiddelde van 10,9 punten en 5,4 rebounds per match. Vorige zomer schroefde ze haar puntenpercentage zelfs op tot een gemiddelde van 14,7 en dong mee naar de titel van MVP van het kampioenschap.

Op het EK in Praag vorige zomer werd Meesseman verkozen in het Team van het Toernooi en veroverde met de Belgian Cats de bronzen plak. Dat zorgde voor automatische kwalificatie voor het WK in Spanje dit jaar. De loting voor dat WK vindt plaats op 6 februari. Nadien spelen de Cats twee kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2019, op 10 februari in Praag tegen Tsjechië en op 14 februari in Kortrijk tegen Zwitserland.

Meesseman was woensdag op de veertiende en laatste speeldag van de groepsfase van de EuroLeague nog goed voor 25 punten bij haar club Ekaterinenburg in de 61-100-overwinning van de Russen bij het Franse Montpellier. Ekaterinenburg eindigt groep B as tweede, met elf zeges. Het plaatst zich zo voor de kwartfinales, waar het uitkomt tegen USK Praag, dat woensdag in de Spiroudôme in Charleroi te sterk bleek voor Castors Braine (71-75).