Emma Meesseman heeft contract met Nike op zak en treedt zo in de voetsporen van Nafi Thiam Valerie Hardie

04 februari 2020

04u00 0 Basketbal Nike dat een Belgische sportster onder contract legt? Ze zijn op één hand te tellen. Op één vinger zelfs: Nafi Thiam. Tot gisteren ook basketbalspeelster Emma Meesseman een partnership met de Amerikaanse gigant afsloot.

In het verleden was er Kim Clijsters die een individueel contract had met Nike. Justine Henin, die sloot een deal met Adidas. En dat was het dan zowat. Tot Nafi Thiam in 2013 op het (internationale) toneel verscheen. Nike (h)erkende meteen het potentieel van de Naamse atlete en legde Thiam al op haar 18 jaar vast. Haar contract loopt tot na de Spelen van 2020.

Dat Nike Europe wat zag in Emma Meesseman zegt een en ander over haar statuut. De 26-jarige Ieperse is samen met de Spaanse Alba Torrens ongeveer de enige basketbalspeelster in Europa die niet alleen sportspullen toegestuurd krijgt - zo zijn er genoeg - maar die ook financieel een duwtje in de rug krijgt. Ter info: Nike Europe sponsort meer dan 200 mannelijke basketbalspelers. Dat smeekt om een bijsturing. “Nike doet al een tijdje z’n best om vrouwen meer in the picture te zetten, het is leuk om daar nu net als Nafi deel van uit te maken,” reageerde Meesseman gisteren na de training met de Belgian Cats. “Hopelijk zetten ze dat beleid voort.”

Our @EmmaMeesseman signs an endorsement deal with NIKE!!!

This @Nike deal was totally earned after her incredible season in 2019! You left your mark Emma!

Now on to the next challenge! 💪🏻#emmameesseman #mvpfinalswnba #wnbachampion #euroleaguewinner #belgiancat #roadtotokio pic.twitter.com/3PFHLI3QMl Atticus Sports Mngt(@ AtticusSM) link

In 2019 zei ceo Mark Parker dat 2019 bij Nike het jaar van de vrouw zou worden. De kledingsfabrikant weet al lang dat die markt nog redelijk braak ligt. In 2017 berekende Nike dat het zijn verkoopscijfer met twee miljard dollar kon optrekken door op vrouwen te focussen. In 2019 steeg hun omzet bij Nike Women met elf procent. Hun commercial ‘Dream Crazier’ met Serena Williams - een verhaal over vrouwelijke atletes die grenzen verleggen en kinderen inspireren - is met elf miljoen views de meest bekeken clip van Nike in 2019.

Emma Meesseman kan op haar twee oren slapen: Nike gaat het roer niet drastisch omgooien. Al blijft het voor een Belgische sporter erg moeilijk om zich te onderscheiden, zo weet Kim Vanderlinden van Wafel Sports Management, dat de zaken van Thiam behartigt. “Nike focust zich wereldwijd op een aantal cruciale steden en daar zit geen enkele Belgische stad bij," legt ze uit. “Om als Belgisch atleet in aanmerking te komen voor een contract moet hij of zij de Belgische markt kunnen overstijgen of toch het potentieel hebben om zijn of haar sport op wereldniveau te domineren.”

Het zijn voorwaarden waar Nafi Thiam aan voldoet. Emma Meesseman moet in haar sport niet onderdoen. Ze werd WNBA-kampioene met haar club Washington, wat eigenlijk synoniem staat voor wereldkampioen, en won met haar Russische club Ekaterinburg al drie keer de Euroleague, het equivalent van de Champions League. “Als je kijkt naar mijn seizoen, dat verdien ik het wel," zei Meesseman. “Het is leuk dat Nike me steunt. (glimlacht) En dat ik nu genoeg schoenen en kleding ga krijgen: top.”