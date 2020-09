Emma Meesseman en Washington Mystics winnen en staan op één zege van play-offs Redactie

12 september 2020

21u05 0 WNBA In de WNBA hebben Emma Meesseman en de Washington Mystics zaterdag achter gesloten deuren in de IMG Academy in Bradenton (Florida) met 75-58 gewonnen van New York Liberty. De 27-jarige Belgian Cat scoorde acht punten en gaf zeven assists in 30 minuten speeltijd.

Het reguliere seizoen komt dit weekend aan zijn eind in de WNBA. De Washington Mystics, die hun lot in eigen handen hebben, moeten het zondag nog opnemen tegen Atalanta en bij winst zijn ze verzekerd van een achtste plaats in het algemene klassement. De top-8 plaatst zich voor de play-offs. Atalanta zelf, dat samen met Dallas ook nog jaagt op die achtste plek, is uitgeschakeld bij verlies op zondag.

Indiana Fever en Julie Allemand, op dit moment elfde in de stand, sluiten het seizoen deze nacht af met een laatste wedstrijd tegen Minnesota Lynx (4e). De play-offs gaan dinsdag van start.